Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna septembrie 2021 Biroul Național de Statistica relateaza ca, in luna septembrie 2021, prețurile producatorului in industrie s-au majorat fața de august curent cu 0,2%, fața de septembrie 2020 – cu 7,8% și fața de decembrie 2020 – cu 5,9%. In industria extractiva, in luna septembrie 2021 prețurile producatorului s-au majorat fața de august curent cu 2,2%, fața de septembrie 2020 – cu 4,0% și fața de decembrie 20 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețurilor în Germania se accelereaza. Prețurile de vânzare cu ridicata din Germania au crescut mai puternic în luna septembrie 2021, decât în ultimii 47 de ani, fiind cu 13,2 % mai mari decât în 2020, potrivit Oficiului Federal de Statistica. Ultima…

- Preturile de consum in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu 0,8%. Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 este 6,3%, releva datele facute publice marti de Institutul National de Statistica.Preturile de consum in luna septembrie…

- ”Da, sigur ca simt scumpiri. Exista scumpiri destul de mari la energia electrica, la combustibili, la gaze, la materiale de constructii. E o tendinta generala in toata Europa si in lume, de crestere a preturilor, pentru ca atunci cand ai o crestere economica puternica si cererea agregata are un ritm…

- INS: Rata anuala a inflatiei a ajuns la 5% in luna iulie 2021. Scumpiri peste tot, de la mancare la utilitați. Rata anuala a inflației a ajuns la 5%, in iulie, de la 3,9% in iunie, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistica (INS). Marfurile nealimentare s-au scumpit cu…

- Rata anuala a inflatiei a accelerat in luna iulie la 5%, in timp ce fata de iunie 2021 preturile s-au majorat cu 1%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari cresteri de pret in ultimele 12 luni au fost la marfuri nealimentare, cu 7,6%, in timp ce…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 11,8% in luna iunie 2021, comparativ cu aceeași perioada din anul trecut, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Totodata, acestea au...

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 1,4% in zona euro si in Uniunea Europeana in iunie, comparativ cu luna precedenta, iar Danemarca, Estonia, Letonia si Romania au raportat cel mai semnificativ avans in randul celor 27 de state membre UE, arata datele publicate marti de…

- In luna iunie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 2,1% fata de luna mai 2021, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS), relateaza News.ro. "In luna iunie 2021, preturile productiei industriale pe total…