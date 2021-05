Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a revizuit in urcare estimarea privind creșterea economica a Romaniei in acest an, de la 3,8% la 5,1%. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a transmis ca sunt vești extraordinar de bune, care plaseaza țara noastra pe locul al treilea in UE, dupa Spania și Franța. “Veștile bune…

- Spania se asteapta ca in urmatorii trei ani sa primeasca 69,50 de miliarde de euro din fondul european de redresare post-pandemie "NextGenerationEU", a anuntat miercuri ministrul Economiei, Nadia Calvino, transmit Bloomberg si Reuters. Este aproape jumatate din pachetul de 140 de miliarde de euro…

- Spania este in favoarea reformarii reglementarilor fiscale ale Uniunii Europene care prevad ca deficitul bugetar sa nu depaseasca 3% din Produsul Intern Brut, a anuntat miercuri ministrul Economiei, Nadia Calvino, transmite Reuters. Uniunea Europeana a suspendat pana in 2022 aplicarea regulilor din…

- Aproximativ 40 de milioane de lei, reprezentand pensiile speciale pentru senatori si deputati, au fost transferati in Fondul de Rezerva Bugetara pentru anul 2021, a anuntat, ieri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, pe Facebook, potrivit Agerpres. El a mentionat ca aceasta suma va putea fi astfel…

- Economia Romaniei a facut fata crizei Covid mai bine decat era asteptat, astfel ca oficialii de la Bruxelles si-ar putea imbunatati estimarile privind evolutia din acest an, in prognoza de primavara a Comisiei Europene, care va fi publicata in luna mai, a declarat, marti, comisarul european pentru Economie,…

- Guvernul premierului Pedro Sanchez a aprobat vineri un pachet de asistenta in valoare de 11 miliarde de euro pentru a ajuta IMM-urile din Spania sa faca fata crizei economice provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), inclusiv un ajutor direct de sapte miliarde de euro, transmite Reuters, informeaza…

- Agentia de evaluare financiara Moody's si-a imbunatatit, miercuri, estimarile privind cresterea economica inregistrata in acest an de SUA si pietele emergente, dar in paralel si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la economia zonei euro, din cauza carantinelor stricte introduse in regiune…