- Liderul mercenarilor Wagner Evgheni Prigojin a fost prezentat intr-o inregistrare video in care le ureaza bun venit luptatorilor sai Wagner in Belarus și le spune ca, deocamdata, nu vor mai participa la razboiul din Ucraina, relateaza The Guardian . In inregistrarea video, a carei autenticitate nu…

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…

- Președintele american Joe Biden a afirmat miercuri, 28 iunie, ca este inca devreme de spus daca liderul de la Kremlin a fost slabit de recenta revolta armata a lui Evgheni Prigojin, insa crede ca Vladimir Putin „pierde clar” razboiul din Ucraina, relateaza AFP și Reuters, citate de Agerpres.Liderul…

- Liderul Wagner Evgheni Prigojin a afirmat ca se afla sambata dimineata in cartierul general al armatei ruse din orasul Rostov, un centru-cheie pentru asaltul Rusiei asupra Ucrainei, si ca a preluat controlul asupra unor situri militare, inclusiv asupra unui aerodrom, transmite AFP. ”Suntem in cartierul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis sa "isi dea mana" cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a consolida cooperarea strategica in scopul comun de a construi o tara puternica, a informat luni presa de stat KCNA, citata de Reuters și Agerpres.Kim si-a asumat angajamentul intr-un mesaj de marcare…

- Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva a declarat luni, 22 mai, ca o intalnire cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in marja summitului G7 din Japonia, a eșuat deoarece președintele Zelenski a intarziat, transmite Reuters . „Aveam o intrevedere, una bilaterala cu Ucraina aici, in…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata ca fortele ruse controleaza in intregime orasul Bahmut din estul Ucrainei, teatrul uneia din cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. Agentia nu a reusit sa confirme din surse independente…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat marti ca Rusia va ”prevala” in lupta sa impotriva asa-zisilor ”imperialisti”, a relatat agentia de presa nord-coreeana KCNA, in remarci despre care se crede ca se refera la Ucraina si sustinatorii ei occidentali, cum sunt Statele Unite, transmite Reuters. Coreea…