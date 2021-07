Stiri pe aceeasi tema

- Ever Given a sosit la Rotterdam la cateva luni dupa ce a provocat un haos in transportul internațional de marfuri. Nava container care a blocat Canalul Suez zile in șir și a afectat transportul mondial saptamani dupa aceea, a intrat in portul olandez joi dimineața, dupa ce proprietarul vasului a ajuns…

- Nava cargo Ever Given, care a blocat in martie Canalul Suez și a provocat un haos in transportul internațional de marfuri, a ajuns in portul Rotterdam. Aici urmeaza sa descarce containerele pe care le are la bord, dupa care va pleca la drum cu o noua incarcatura.

- Imagini in direct au fost transmise din Egipt, unde nava Ever Given, cea care a blocat in martie Canalul Suez și a provocat un haos in transportul internațional de marfuri, a parasit portul dupa trei luni. Vasul de 400 de metri și 200 de mii de tone a fost lasat sa plece dupa ce proprietarul sau și…

- Imagini in direct au fost transmise miercuri din Egipt, unde a avut loc ceremonia de plecare a navei Ever Given, cea care a blocat in martie Canalul Suez și a provocat un haos in transportul internațional de marfuri. Vasul de 400 de metri și 200 de mii de tone a fost lasat sa plece dupa ce proprietarul…

- Autoritatea Egipteana a Canalului Suez a stabilit ca vinovat pentru blocarea caii navigabile vreme de șase zile in luna martie este capitanul navei Ever Given, care ar fi dat prea multe comenzi, intr-un interval scurt de timp. Autoritațile egiptene cer despagubiri de peste jumatate de miliard de dolari,…

- De vina pentru blocarea navei "Ever Given" in Canalul Suez este doar capitanul. La aceasta concluzie au ajuns autoritatile egiptene, dupa ce ancheta a stabilit ca, in procesul de orientare a cargobotului, a fost comisa o greșeala.

- Un tribunal din Egipt a respins duminica o contestatie formulata de proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, impotriva continuarii sechestrarii navei de catre Autoritatea Canalului Suez (SCA), transmite DPA. La finele lunii…

- Marinarii de pe Ever Given sunt inca blocați pe nava care este sechestrata de autoritațile egiptene. Acestea inca așteapta cele 916 milioane de dolari despre care spun ca reprezinta costul operațiunii de punere pe linia de plutire a navei. Șeful autoritații care administreaza Canalul Suez neaga insa…