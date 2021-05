Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul pilot organizat duminica in aer liber la Opera Nationala Bucuresti a fost amanat, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, si reprogramat pe 22 mai, a anuntat joi Ministerul Culturii, conform agerpres.Evenimentul va avea loc in fata ONB, cu un public format din aproximativ 1.000…

- Evenimentul pilot programat a se desfașura in aer liber, la Opera Naționala București, la data de 16 mai, se amana din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Data reprogramarii este 22 mai a.c., sambata, anunța Ministerul Culturii.

- Ministerul Culturii va derula, in perioada 14-16 mai, patru evenimente-pilot care presupun spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior, conditiile de participare urmand a fi aprobate de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), in baza propunerilor Ministerului Culturii…

