- Elevi din patru clase din diferite unitati de invatamant din judetul Tulcea invata in sistem online, dupa ce patru copii s-au imbolnavit de COVID-19, a declarat luni, pentru AGERPRES, subprefectul Nicolae Topoleanu. Trei din clasele in care se preda in sistem online sunt in scoli din municipiul Tulcea,…

- Una dintre soluțiile pentru combaterea criminalitații online impotriva copiilor este un sistem de decriptare a materialelor abuzive. Aceasta soluție este cuprinsa in proiectul „Din grija pentru copii”, pe...

- Magazinele sunt luate cu asalt zilele acestea de parinții care trebuie sa cumpere rechizite școlare, manuale, haine, incalțaminte, tablete. Cel puțin 600 de lei ii costa pe parinți sa cumpere cele necesare la inceput de an, la care se adauga alte cheltuieli cu traiul zilnic. Invațamantul școlar obligatoriu…

- Digitizarea este unul dintre marile trenduri generate de pandemia de SARS-COV-19. Mai toate sectoarele din Romania au cautat modalitați de a digitiza diverse operațiuni, astfel incat romanii au ajuns sa se aștepte ca orice operațiune sa se poate face online. Același lucru este valabil și in cazul salilor…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a spus marți ca sunt doua scenarii pentru desfașurarea orelor școlare in cazul in care infectarile vor depași rata de 6 la mia de locuitori. Autoritațile au ales varianta participarii fizice a elevilor la școala, cu respectarea normelor de protecție pana…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva organizeaza, incepand cu luna august, licitațiile pentru valorificarea masei lemnoase, pe picior sau lemn fasonat doar printr-o platforma online, utilizata de Direcția Silvica Suceava inca din luna mai a acestui an.La licitațiile organizate de Romsilva ...

- Circa 49% dintre romani accepta sa imbine munca de acasa cu mersul la serviciu, ceea ce ii situeaza printre cei mai adaptabili europeni. Media UE este de 41%. Cu toate acestea, doar 23% dintre...