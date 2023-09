Evenimentul artistic al toamnei: Ceci n’est pas un Magritte. Acesta este VEM 

Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul celor patru zile ale Festivalului Național „George Bacovia” cartea, lectura și dezbaterile pe teme ale literaturii contemporane, lansarile de carte, intalnirile cu autorii volumelor prezentate sunt, ca la fiecare ediție, oferte de refuzat in festival. 14 septembrie, in prima zi a Bac-Fest,…

- Evenimentul a avut loc sambata, 9 septembrie, ora 13.00, la Muzeul de Arta din Bacau, pe simeze fiind expuse lucrari de pictura și acuarela semnate de artistul Mihai Butnaru, de fapt o retrospectiva a celui considerat a fi unul dintre impresioniștii de marca ai Bacaului. Expoziția a fost oferita publicului…

- Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Bacau, Revista de Cultura 13 PLUS, Asociația Culturala ,,Renașterea” și Biblioteca Orașeneasca ,,George Bacovia” Buhuși, in parteneriat cu Centrul Spiritual Cultural al Manastirii Varatec și Revista/ Editura ,,Salonul Literar” Vrancea vor gestiona, in zilele…

- In semn de respect și inalta prețuire, colectivul Universitații „George Bacovia” din Bacau, intr-un cadru festiv, a acordat Diploma de excelența distinsului domn Prof. univ. Dr. Neculai Lupu, cu ocazia implinirii frumoasei varste de 70 de ani. Cei 70 de ani au fost insoțiți de experiențe neprețuite,…

- Proiectul de inovatie si cercetare, Erasmus+ NL01-KA226-SCH-083054-TABASCO-A Targeted Antybullying Approach In Schools By Campaigning and Organising, (01.03.2021-31.08.2023) este o activitate importanta prevazuta in planul de masuri pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si…

- Ma numesc Gabriel Oltu Gheorghe și am absolvit Liceul „George Bacovia” in anul 1978. Am urmat Facultatea de Electronica și Telecomunicații din cadrul Institutului Politehnic București pe care am terminat-o in 1984 și de peste 30 de ani sunt in conducerea unei societați comerciale de profil electrotehnic…

- Rememorand momentul 1997 Ma numesc Dan Petrușca. Intre anii 1996 și 1998, am fost profesor de limba și literatura romana la C. N. „Ferdinand I” din Bacau. De fapt, lucrurile s-au intamplat altfel: am ajuns acolo ca profesor la Liceul „George Bacovia” și am plecat ca profesor de la C. N. „Ferdinand…