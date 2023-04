Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a dat in aceasta dimineața o dubla lovitura in vestul țarii – polițiștii de la ”crima organizata”, impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei, au descins in zeci de locații din Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Dolj. Este vorba de doua operațiuni. Una vizand o grupare de traficanți…

- Victimele violenței domestice din Romania culeg capșuni in Spania sau ingrijesc batrani in sudul Italiei, medicii care n-au mai suportat corupția din sistemul medical romanesc profeseaza in Germania, tinerii care au ieșit la proteste ca sa apere justiția lucreaza in corporații din Anglia, mamele minore…

- Facem reforma, dar orice ar fi nu ne atingem de pensiile speciale. Coaliția spune pe aceeași vocea ca in cazul in care s-ar taia aceste indemnizații nu va mai avea cine sa lucreze in structuri. Principalul beneficiar al acestor indemnizații este premierul Nicolae Ciuca, care primește o pensie de aproximativ…

- Liderul PSD susține ca majoritatea statelor importante din UE, printre care Franța, Olanda, Belgia sau Germania, au legi speciale pentru angajații din MApN și MAI. Ciolacu susține ca abordarea din UE este „cu legi speciale pentru ordine publica și aparare”.

- Un tanar din Oraștie, județul Hunedoara, a fost dat disparut dupa ce a plecat la munca, in Germania. Polițiștii din Oraștie au fost sesizați ieri de tatal tanarului in varsta de 20 de ani – Ilie-Alexandru Pirva (foto) – de faptul ca fiul sau a plecat in data de 14 februarie și nu a mai […] Articolul…

- Președintele Statelor Unite ale Americii zboara in Polonia in aceasta luna. Nu in Germania, Franța sau chiar in Marea Britanie. Vizita este emblematica pentru o tendința care a vazut cum pivotul geopolitic al Europei se deplaseaza spre est. Candva, centrul de greutate al Europei se afla la vest de Elba.…

- Kremlinul a confirmat faptul ca a avut loc o convorbire intre președintele rus, Vladimir Putin și fostul premier israelian, Naftali Bennett, pe tema operațiuni militare speciale ruse, dar nu a dorit sa dezvaluie detaliile acesteia. "Intr-adevar, Putin și Bennett, in perioada cand acesta din urma…