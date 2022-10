Stiri pe aceeasi tema

- Turneul Vioara lui Enescu la sate a ajuns anul acesta la cea de-a zecea ediție și va incepe in doua sate din județul Bistrița-Nasaud: joi, 27 octombrie, in Caianu Mic, iar vineri, 28 octombrie, in Prundu Bargaului.

- CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD, CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD, PRIMARIA SI CONSILIUL LOCAL CAIANU MIC organizeaza - VIOARA LUI ENESCU la sate. Joi, 27 Octombrie 2022, Ora 17:00 Editie jubiliara 10 ani, Octombrie-Noiembrie ...

- A mai ramas puțin pana la sfarșitul acestui an, iar iubitorii muzicii rock, cu toate subgenurile derivate, vor avea parte de week-end-uri pline, alaturi de trupe consacrate la nivel național și internațional. Iata lista concertelor ce vor avea loc pana in luna decembrie in mai multe orașe din țara noastra:…

- Continue reading Cea de-a doua ediție Transylvania Open WTA 250 a inceput cu prima zi de calificari / Emma Raducanu nu a mai ajuns la Cluj, deși iși anunțase prezența / Favorita turneului, campioana Barbora Krejcikova at Info real.

- Municipiul Sebeș a fost gazda primitoare a competiției „Cupa Sebeșului” la tenis de camp, rezervata copiilor și juniorilor, la categoriile de varsta 12 și 16 ani, baieți și fete. Intrecerile s-au desfașurat pe terenurile bazei sportive Tenis Club Dura din Sebeș, in perioada 24-26 septembrie 2022. Competiția…

- La sfarșitul acestei saptamani incepe o noua ediție a ligii a patra. Cu doar 12 echipe aflate la start, aceasta ediție pare mai echilibrata ca oricand. Dar, cine are șanse sa participe la barajul de promovare in liga a treia? Probabil, principala favorita este Vulturul Mintiu Gherlii. Echipa de langa…

- Satul aradean Bulci va gazdui la sfarșitul acestei saptamani cea de-a XIV-a ediție a „Bulci Fest”, indragitul festival „Bulcistock”, singurul flower-power din Romania, care amintește de vestitul Woodstock american nascut la sfarșitul anilor ʹ60 unde au cantat celebritațile acelor ani și ii reunește…

- Aproape de miezul nopții, cerul tot s-a acoperit cu un covor de foc. In viața mea, care nu se arata scurta, avand timp pana acum sa traiesc de toate, nu am vazut, pe cerul privit de jos, și nu o data de deasupra norilor, o asemenea țesatura furioasa și compacta de lumini scaparatoare. Ciudat n-a fost…