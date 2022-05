Evenimente la Filarmonica Mihail Jora

Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera de poveste la Conacul Buzdugan. Vineri seara, la Conac a avut loc o petrecere tematica in care valsul vienez a fost in centrul atenției. Restaurantul principal de la Conacul Buzdugan a rezonat de energie iar prezența dansatorilor de performanța de la Academia de Dans Adamas a oferit un plus…

- Emoții și energie, asta s-a simțit sambata, 16 aprilie, la Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” acolo unde s-a desfașurat prima ediție fizica a Festivalului de muzica și dans NDA, organizat de „Nicol Dance Academy” din Onești. Pe scena au urcat in prima faza participanții la secțiunea dans. Timp…

- In program: Academia de Dans Adamas Bacau și trupa Artizan Duminica, 3 aprilie, de la ora 19.00, la Teatrul de Vara „Radu Beligan” va avea loc spectacolul „Ukraine – Let”s stand together and do what we can to help”, un eveniment caritabil organizat de Academia de Dans Adamas Bacau și trupa Artizan,…

- Simfonicul de joi, 31 martie al Filarmonicii Mihail Jora se deschide cu lucrarea Primavara. Lucrarea aparține lui Valentin Doni, dirijorul permanent al orchestrei bacauane, un valoros muzician, apreciat de critici și public in diferite ipostaze: dirijor, compozitor, solist. Acum, dupa echinocțiul de…

- Școala Gimnaziala ,,Alexandru Ioan Cuza” a participat in prima jumatate a lunii martie cea de a patra mobilitate din cadrul proiectului Erasmus + ,,Bullying NOT in my school!”, ID 2019-1-PT 01-KA229-060923-4, in orasul Tychy, Polonia. Au fost prezenți elevi și profesori din școlile partenere din Grecia,…

- Mare bucurie in randul a peste 350 de copii care au participat sambata, 12 martie, la un festival-concurs de dans. Evenimentul, intitulat „Un dar pentru mama”, a fost organizat de clubul Katy Dance din Bacau și a fost gazduit de Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora”. Participanții au reprezentat…

- Joi, 10 martie 2022, la Sala Ateneu ne vom delecta cu lucrari al compozitorului P.I. Ceaikovski. Nascut in 7 mai 1840 la Votkinsk, Ceaikovski a studiat la Conservatorul din Moscova. Compozitor eclectic, scrie in aproape toate genurile muzicale. Uverturi, poeme precum Romeo și Julieta, Francesca da Rimini,…

- Saptamana aceasta, la Sala Ateneu ne vom bucura de doua seri muzicale. Joi, 17 februarie, așa cum suntem obișnuiți, orchestra Filarmonicii Mihail Jora va susține un concert simfonic sub bagheta coreeanului Byoungdon Kang, dirijor și director artistic la KoRoArt (Korean-Romanian Art Association). Acesta…