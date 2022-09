Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Forumului Educației organizat astazi la Iași, in prezența ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a propus, in calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea

- Autorul unei crime brutale nu a putut primi din partea judecatorilor alta pedeapsa decat detentia pe viata. Condamnarea este rarisima prin severitatea ei, fiind pentru prima oara in acest an cand magistratii ieseni opteaza pentru pedeapsa maxima prevazuta de Codul Penal. Este totodata una dintre rarele…

- Primarul Mihai Chirica sustine in aceasta dupa amiaza o conferinta de presa. Edilul va detalia, cel mai probabil, aspecte de ultima ora despre Iasi. De asemenea, zilele trecute, a izbucnit un conflict intre Mihai Chirica si prefectul judetului. Primarul ar fi reorganizat activitatea din urbanism cu…

- Incep filmarile la Romanii au Talent. Unde vor avea loc inscrierile! Romanii au Talent revine cu un nou sezon. Nu se știe cand va fi difuzat pe post, dar filmarile vor incepe in luna septembrie. Atunci, echipa alaturi de jurați va pleca prin țara pentru etapa preselecțiilor. Cand vor avea loc inscrierile…

- „Romanii au talent” continua cu al treisprezecelea sezon. Emisiunea, care e difuzata la Pro TV, va pleca in luna septembrie prin Romania cu caravana preselecțiilor. Doritorii se pot inscrie pe 9 septembrie, la Galați (Hotel Ibis Styles Dunarea), pe 11 septembrie, la Iași (Hotel Unirea), pe 16 septembrie,…

- Caravana preselectiilor "Romanii au talent" va ajunge pe 9 septembrie la Galati (Hotel Ibis Styles Dunarea), 11 septembrie la Iasi (Hotel Unirea), 16 septembrie la Cluj (Hotel Golden Tulip Ana Dome), 18 septembrie la Timisoara (Hotel Ibis Timisoara City Center), 20 septembrie la Brasov (Hotel Kronwell),…

- Prefectura organizeaza astazi, incepand cu ora 10, o ceremonie de celebrare a Zilei Imnului de Stat. Vor fi intonate, pe rand, cantecele care, de-a lungul istoriei, au reprezentat imnuri de stat ale Romaniei, iar manifestarea se va incheia cu o parada a garzii de onoare. Ceremonia impune restrictionarea…

- Actrita Maia Morgenstern s-a aratat impresionata de biblioteca Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi pe care a vizitat-o in urma cu cateva zile. „Nu mai am aer..impresionant, tulburator ...cea mai frumoasa din lume... Splendoarea P. S. Citesc asa, pe diagonala, pe repede inainte, cate ceva…