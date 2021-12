Stiri pe aceeasi tema

- Bucharest Forum 2021, cel mai amplu eveniment pe tematica geopolitica si geoeconomica gazduit anual de Romania, va reuni intre 9-10 decembrie peste 100 de oficiali de rang inalt, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai mediului academic, experti si jurnalisti de prestigiu din Europa, Asia si America.…

- Ce-ar fi iarna fara zapada? Ce-ar fi Craciunul fara masa in familie, fara colinde, brad sau daruri? Cei mai puțin norocoși dintre noi nu pot raspunde la aceasta intrebare, nici macar din propria imaginație, caci Craciunul este definit de aceste elemente. Din pacate, aceasta perioada nu gasește pe toata…

- Eveniment major in viata comunitatii iudaice din Romania. Vineri va fi inaugurata la Sighetul Marmatiei cea mai mare sinagoga din estul Europei. Special pentru aceasta ocazie au sosit astazi in tara noastra 280 de membrii ai comunitatii evreiesti hasidice din America.

- Institutul Cultural Roman din New York și Ambasada Romaniei in Statele Unite organizeaza, in data de 5 noiembrie 2021, un eveniment special in onoarea prozatorului și eseistului Norman Manea, unul dintre cei mai...

- Victober este un eveniment aflat in acest an deja la a cincea ediție și care consta in celebrarea epocii victoriene cu tot ce ține de aceasta: politica, istorie, cultura, in sens larg si literatura, in particular. Studenții de la programele de studii de engleza sub indrumarea cadrelor didactice conf.univ.dr.…

- Gigantul american Apple a anuntat un eveniment pentru luna octombrie, unde, cel mai probabil va anunta noi laptopuri si desktop-uri Mac, arata News.ro. Apple a trimis invitatii de presa pentru un “eveniment special” ce va avea loc pe 18 octombrie si care va fi organizat sub titulatura Unleashed.…

- Proiectul ”PRO ACTIVi pentru cunoaștere și dezvoltare”, proiect cofinantat din bugetul local al municipiului Campia Turzii, al carui beneficiar este Asociația Pro Assisto, se implementeaza in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Duminica, 19 septembrie, incepand cu orele 13.00, in incinta Complexului Turistic “La Broscuța” din Campia Turzii va fi organizat evenimentul caritabil “Impreuna la bine și la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!