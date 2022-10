Manastirea Feredeu de la poalele dealurilor Șiriei, loc de pelerinaj pentru credincioșii din imprejurimi și din toata Podgoria Aradului iși aștepta credincioșii sa ii calce pragul, la ceas de sarbatoare. Duminica, 16 octombrie 2022, cu binecuvantarea și in prezența Inaltpreasfințitului Parinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului și a Preasfințitului Parinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei […] The post Eveniment istoric la Manastirea Feredeu: Slujba de tarnosire și sfințire a bisericii manastirești appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .