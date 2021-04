Stiri pe aceeasi tema

- Clubul scoțian de fotbal Glasgow Rangers a anunțat vineri ca va organiza un meci amical pe Ibrox Stadium in compania englezilor de la Arsenal, in data de 17 iulie 2021, cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la inființarea clubului. Glasgow Rangers, club la care evolueaza romanul Ianis Hagi,…

- Fosta vicecampioana mondiala la handbal Elena Frincu participa, marti, 23 martie, la festivitatile online de aniversare a 30 de ani de la infiintarea Academiei Olimpice Romane (AOR). Membru fondator al AOR, Elena Frincu va sustine un discurs la ora 14.35. Cuvantul de deschidere ii va apartine, la ora…

- Juventus a fost eliminata de FC Porto din Liga Campionilor la fotbal, desi a invins-o cu scorul de 3-2, dupa prelungiri, marti seara, la Torino, in mansa a doua a optimilor de finala. Porto, care s-a impus cu 2-1 in tur, a rezistat eroic la Torino, desi a jucat mai bine de o ora in zece oameni. ''Dragonii''…

- Fondatorul World Lab Technologies, Alexandr Jucov, care are origini in Republica Moldova, a confirmat ca e interesat de cumpararea pachetului majoritar al clubului din Serie A, AC Milan. Clubul de traditie italian e detinut de Elliott Management, dar si-ar putea schimba actionariatul, din nou, dupa…

- Ravel Morrison, una din sperantele academiei lui Manchester United in urma cu un deceniu, a admis ca a furat ghetele vedetelor Wayne Rooneey si Rio Ferdinand pentru a le vinde si a cumpara alimente pentru familia lui, transmite EFE. Intr-o discutie cu Rio Ferdinand, Morrison, ultima oara la ADO Den…

- Nu e o simpla urare, ci promisiunea multor ani sanatoși inainte, bazata pe 3 motive intemeiate: oamenii Medpark, medicina viitorului și grija pentru tine. Oamenii Medpark La Medpark, luam in serios Oamenii. De la bun inceput, cand au pus bazele proiectului lor de suflet – Medpark – fondatorii știau…

- Juventus Torino a cucerit editia 2020 a Supercupei Italiei la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o pe Napoli cu scorul de 2-0, la Reggio Emilia. Foto: (c) ELISABETTA BARACCHI / EPA Andrea Pirlo a obtinut astfel primul trofeul, la doar patru luni de la debutul sau ca antrenor, in fata prietenului…