- Teatrul National din Timisoara (TNTm) aniverseaza cei 165 de ani de la unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, luni, de la ora 18.00, prin spectacolul „Ieri, un pas pentru maine. 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane”, sustinut de Claudia Ieremia si Ion Rizea. Celor doi artisti li se alatura studenti…

- Muzica fabricata in Timișoara de catre membrii formației Implant pentru Refuz se afla in preferințele melomanilor din țara noastra, piesa „Rezonanța”, realizata alaturi de Bean MC, Junkyard și DJ Hefe ocupand poziția secunda in topul anului 2023 numit Romtop, realizat de Radio Trib. Piesa face parte…

- Mii de persoane fericite au cantat la unison “Zora je” și “Doslo doba” vineri seara, 5 ianuarie, la concertul susținut de sarboaica Neda Ukraden in Piața Victoriei, din Timișoara. A fost un inceput bun pentru Craciunul dupa calendarul pe stil vechi.

- O noua manifestare Marșul eroilor, organizat de Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria, a avut loc la Timișoara sambata. Zeci de oameni au marșaluit pe un traseu stabilit pentru eroii revoluției și cei ce au murit atunci.

- REȘIȚA – Radio Romania Reșița organizeaza in perioada 17 – 23 decembrie 2023, in casuța de sticla din centrul municipiului Reșița, o noua campanie de strangere de fonduri, anul acesta sub sloganul ‘’Muzica pentru viața și speranța’’! Inca de la prima ediție din anul 2016, campania a devenit unul dintre…

- Atentatul din 1938 de la Timișoara este o pagina neagra din istoria orașului de pe Bega. S-a scris și s-a vorbit foarte puțin despre cumplitul episod din Sala Teatrului Comunal, cand patru persoane au murit și 72 au fost ranite.

- Filarmonica „Banatul” va dedica concertul de vineri, 24 noiembrie, ora 19:00, care va avea loc la sala Capitol, memoriei Mitropolitului Nicolae Corneanu, episcop al Aradului, arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului și mitropolit al Banatului din anul 1962 pana in 2014, cand s-a savarșit din viața.…

- Proiectul de muzica electropop/synthwave Berlin Division și solista Thea au lansat un videoclip plin de culoare pentru piesa „So alive”. O compoziție care indruma auditoriul inspre o calatorie in care pasul este ghidat de fericirea sincera a libertații depline. Aparut in 2023, in Timișoara, Romania,…