Eveniment în Kenya: o mamă elefant a fătat gemeni O femela de elefant african a fatat gemeni in rezervatia Samburu din nordul Kenyey, a anuntat joi o asociatie care militeaza pentru protejarea acestei specii amenintate cu disparitia, in randul careia astfel de nasteri se intampla foarte rar si reprezinta doar 1% din totalul sarcinilor duse la termen. Reprezentantii asociatiei Save the Elephants au anuntat ca cei doi pui – un mascul si o femela – au fost observati weekendul trecut de un grup de ghizi cu ocazia unui safari organizat in aceasta rezervatie naturala, situata la o distanta de aproximativ 300 de kilometri de Nairobi, capitala Kenyei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

