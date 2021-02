Stiri pe aceeasi tema

- Frontul de aer rece care a inghetat statul american Texas nu i-a afectat doar pe oamenii luati pe nepregatite, ci si mii de broaste testoase, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Neobisnuite cu scaderea brusca de temperatura, mii de testoase marine au esuat pe plajele din Insula South Padre, situata…

- Frontul de aer rece care a inghetat statul american Texas nu i-a afectat doar pe oamenii luati pe nepregatite, ci si mii de broaste testoase, informeaza Reuters. Neobisnuite cu scaderea brusca de temperatura, mii de testoase marine au esuat pe plajele din Insula South Padre, situata in largul coastei…

- Mii de țestoase eșuate pe coastele statului american Texas din cauza frigului sunt salvate de localnicii care se confrunta cu una dintre cele mai grele ierni traite vreodata, relateaza The Guardian citat de Mediafax. Localnicii, dintre care unii nu au caldura sau alte utilitați de baza în…

- Frontul de aer rece care a inghetat statul american Texas nu i-a afectat doar pe oamenii luati pe nepregatite, ci si mii de broaste testoase, relateaza joi Reuters. Neobisnuite cu scaderea brusca de temperatura, mii de testoase marine au esuat pe plajele din Insula South Padre, situata…

- Junta militara care a preluat puterea in Myanmar a oprit internetul sambata, in condițiile in care mii de persoane au ieșit pe strada in Yangon pentru a denunța lovitura de stat și a cere eliberarea liderei alese, Aung San Suu Kyi, transmite Reuters. In primele astfel de manifestații de dupa ziua…

- Ungaria a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a aprobat in mod unilateral folosirea vaccinului rusesc Sputnik V. Budapesta depune eforturi sa ridice restrictiile impuse din cauza epidemiei in vederea unei relansari a economiei. Ungaria a incheiat un acord de achizitionare a vaccinului rus…

- O a treia tulpina a noului coronavirus pare sa fi aparut in Nigeria, a anuntat joi directorul autoritatii pentru controlul bolilor din Africa. Este a treia tulpina noua identificata in lume in doar doua saptamani. Dupa ce Marea Britanie și Africa de Sud au anunțat ca au identificat tulpini noi ale virusului…

- Danemarca a identificat 33 de infectari cu noua tulpina de coronavirus care se raspandeste rapid in unele zone din Marea Britanie, potrivit autoritatilor, relateaza Reuters. Institutul de stat pentru vaccinuri (SSI), autoritatea daneza pentru boli infectioase, a afirmat intr-un raport publicat miercuri…