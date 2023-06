Eveniment cu totul special la Centrul Multicultural al Universității Transilvania Puterea spirituala a muzicii este titlul conferinței și meditației muzicale realizate de Gerard Kurkdjian. Autor, savant, co-fondator al Festivalului de Muzica Sacra a Lumii de la Fez și director artistic din 1994 pana in 2009, Gerard Kurkdjian vine pentru prima data in Romania. In cadrul conferinței de la Brașov din 26 iunie, muzicianul va vorbi depre puterea spirituala a muzicii. Evenimentul va fi urmat de o sesiune de autografe preilejuita de lansarea carților “Marea carte a muzicii sacre a lumii” și “Meditație muzicala: cum sa meditezi cu cea mai frumoasa muzica din lume”. Intrarea la conferința… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform surselor NewsBV.ro, in proporție de 95%, Adrian Ioan Veștea va fi noul ministru al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. Singura condiție pentru ca aceasta numire sa se concretizeze este ca UDMR sa nu intre la guvernare. Astfel, in urma negocierilor dintre PSD și PNL, dupa rotativa…

- Jucatorul norvegian Casper Ruud, numarul patru mondial, va juca finala turneului de la Roland Garros pentru al doilea an la rand, dupa ce l-a invins pe germanul Alexander Zverev, fost numarul doi ATP, cu 6-3, 6-4, 6-0, vineri, in a doua semifinala a competitiei de Grand Slam. Ruud, invins anul trecut…

- Autoritatile de reglementare din SUA au revocat autorizatia de urgenta pentru vaccinul Covid-19 de la Johnson & Johnson, dupa ce chiar unitatea Janssen a companiei a solicitat retragerea acesteia, intrucat, ca urmare a cererii scazute, compania nu intentioneaza sa continue productia cu variante actualizate…

- De 1 Iunie, copiii sunt asteptati la Complexul Sportiv Olimpia unde vor sarbatori Ziua Copilului alaturi de echipa Salvamont Brașov. Joi, 1 iunie, de la ora 10:00, copiii sunt așteptați la Complexul Sportiv Olimpia din Brașov, unde vor avea ocazia sa participe la ateliere tematice, sa devina salvatori…

- Comunitatea Bisericii Negre invita toți pasionații de muzica la cea de-a 71-a ediție a sezonului estival de orga. Concertul de deschidere va avea loc sambata, 27 mai, la ora 18.00, in Biserica Neagra, potrivit brasov.net. Pe parcursul celor 22 de concerte ale festivalului, artiști din Romania, Germania,…

- Probleme cu alimentarea in cartierul Șchei, dupa ce un transformator din Piața Unirii ar fi luat foc. Avaria a avut loc in jurul orei 14.00. Echipele de intervenție al societații de distribuție a energiei electrice intervin in zona. Potrivit reprezentanților companiei, se spera ca furnizarea de energie…

- Pe Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav au avut loc ieri, noi zboruri de verificare . In luna decembrie a anului trecut au fost facute zborurile de calibrare , iar Aeroportul Brasov a trecut acest test. In luna februarie a fost facuta verificarea procedurilor de zbor satelitare si conventionale…

- Serviciul de Administrare a Pietelor Brașov anunța ca in acest weekend in Piața Sfatului va avea loc Targul de Florii . Sambata și duminica, 8 și 9 aprilie, in Piața Sfatului se va organiza Targul de Florii. Targul se va deschide in fiecare zi la ora 09:30 și iși va inchide porțile la ora 21:00 pe parcursul…