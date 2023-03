Evaziunea din Dragonul Roșu în „frăție” cu autoritățile de control In fiecare zi in Dragonul Roșu are loc o evaziune fiscala de zeci de miliarde de lei, insa autoritațile mai ca s-au „infrațit” cu faptuitorii. Traiesc și chinezii, dar traiesc și inspectorii antifrauda din evaziunea fiscala. Dupa o ampla acțiune de informare cu diverse surse din anturajul evazionist al chinezilor din Dragonului Roșu, am fost amenințați ca materialul jurnalistic nu va putea fi dus pana la capat dat fiind faptul ca la mijloc sunt interese foarte mari fiind implicați politicieni și clanuri interlope. Am primit amenințari ca vom fi facuți pachet și taiați pe bucați, dar asta nu ne-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 53 de ani a fost gasita decedata in curtea unei locuințe din Sectorul 3 din Capitala. Potrivit anchetatorilor, aceasta a fost atacata de un caine. „La data de 20.02.2023. ora 11.30, Secția 13 Poliție a fost sesizata, prin SNUAU 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca in curtea unui…

- La data 20 februarie 2023, in jurul orei 14.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 17 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca o femeie s-ar fi precipitat de la un etaj superior al unui imobil, din Sectorul 5.La fața locului s-au deplasat polițiștii,…

- O femeie a fost gasita fara suflare in zona Lacul Morii dupa ce a fost atacata de o haita de caini. Femeia obișnuia sa iasa in fiecare dimineata la alergat, insa astazi a fost atacata de caini și a fost omorata. „Astazi, 21 ianuarie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București –…

- O femeie care alerga in parcul din jurul Lacului Morii din București a murit dupa ce a fost atacata de o haita de caini. Potrivit unor surse este vorba de o femeie care mai fusese atacata tot in zona de o haita de caini in luna aprilie a anului trecut. Atunci a fost salvata de doi bicicliști. Autoritațile…

- Autoritațile informeaza ca o femeie a fost gasita moarta in zona Lacului Morii din București. Aceasta a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga."Astazi, 21 ianuarie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin 112, cu privire…

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. „In jurul orei 14.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 au fost sesizați cu privire la…

- Polițiștii bucureșteni au pus, marți, in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara in Capitala, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de uzurpare de calitati oficiale si inselaciune, in urma caruia a fost reținuta o persoana in varsta de 54 de ani, „cunoscuta cu preocupari de natura infractionala”.…

- Marți, 6 decembrie, plicurile cu un continut suspect care au fost primite la Ambasada Ucrainei din Bucuresti au fost ridicate in vederea expertizarii, a anuntat Serviciul Roman de Informatii. Potrivit SRI, in acest caz „se colaboreaza cu toate institutiile abilitate”, transmite Psnews.ro . Alerta la…