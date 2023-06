2625 de elevi din Bistrița-Nasaud s-au inscris la examenul de Evaluare Naționala, potrivit Inspectoratului Școlar Bistrița-Nasaud. Examenul de Evaluarea Naționala a inceput in aceasta dimineața, la ora 9. In 21 iunie 2023 se desfașoara proba scrisa la Matematica. In 22 iunie – proba la Limba și literatura materna – pentru elevii maghiari și germani. Rezultatele se vor afișa in 28 iunie, pana la ora 14:00. In aceeași zi, intre orele 16:00 – 19:00 se pot depune contestații. Contestații se pot depune și a doua zi, in 29 iunie, intre orele 8:00 – 12:00. Acestea vor fi soluționate pana in 4 iulie –…