Evaluarea Națională continuă, mâine, cu proba la limba maternă Copii care apartin minoritatilor nationale, mai au si maine o proba la Evaluarea Naționala, cea la limba si literatura materna. Primele rezultate vor fi afisate in 23 iunie, pana la ora 14, apoi se vor putea depune eventuale contestatii, inclusiv in 24 iunie, pana la pranz. Rezultatele finale vor fi disponibile dupa inca o saptamana, […] Articolul Evaluarea Naționala continua, maine... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14 iunie 2022, s-a desfașurat prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (proba la Limba și literatura romana) – sesiunea 2022. In județul Salaj, din totalul de 1831 candidați inscriși, au fost prezenți 1660. Nu s-au prezentat la examen 171 candidați…

- La nivelul județului Dolj au fost prezenți 4097 candidați la prima proba scrisa din cadrul examenului de Evaluare Naționala a absolvenților de clasa a VIII-a (Limba și literatura romana) – sesiunea 2022. Nu s-au prezentat la examen 265 de candidați din cei 4362 inscriși.Nu s-au inregistrat incidente…

- Prima sesiune din acest an a examenului national de Bacalaureat continua astazi cu evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala.Aceasta proba este programata in perioada 14 – 16 iunie.Potrivit Ministerului Educatiei, 126.454 de absolventi de liceu – 111.329 din promotia…

- Cel puțin peste 40.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a sigur nu vor participa la Bacalaureat, pentru ca nu s-au inscris la acest examen. In anul școlar 2021 – 2022 sunt inmatriculați in clasele a XII-a și a XIII-a aproximativ 155.000 de elevi. Dintre aceștia, potrivit datelor centralizate de…

- Peste 126.000 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie – iulie, care incepe, astazi, cu probele de evaluare a competentelor, programate in perioada 6 – 16 iunie. Ministerul Educatiei a informat ca, in conformitate cu datele inregistrate…

- Mii de elevi ieseni se alatura celor aproape 126.500 de tineri din toata tara care sustin incepand de astazi probele examenului de bacalaureat. Prima sesiune din 2022 incepe pe 6 iunie, cu probele de evaluare a competentelor, care sunt programate in intervalul 6 - 16 iunie. In mod concret, de luni pana…

- EVALUARE NAȚIONALA clasa a II-a 2022: SUBIECTELE la Limba romana și materna – citit. Joi, proba la Matematica Elevii de clasa a II-a au susținut miercuri, 11 mai, a doua testare la Evaluarea Naționala. A fost proba de Limba romana – citit. Peste 2.300 de elevi din Alba participa la aceste testari. Joi…

- Astazi este proba scrisa la limba și literatura romana, maine va avea loc proba obligatorie a profilului, iar miercuri cea la alegere a profilului și specializarii. Elevii din partea minoritaților naționale vor susține pe 31 martie proba scrisa la limba și literatura materna. Rezultatele vor fi afișate…