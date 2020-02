Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a discutat, la intalnirea avuta miercuri cu delegatia misiunii de evaluare din cadrul MCV, despre liniile de actiune si calendarul de modificare a legilor justitiei si punerea in acord a codurilor penale cu deciziile Curtii Constitutionale.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, s-a intalnit, marti, cu delegatia Comisiei Europene pentru evaluarea MCV, aflata in misiune in Romania, in perioada 10-12 februarie 2020. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Justitiei, au fost prezentate progresele inregistrate in ultimele…

- Cu ocazia intalnirii cu reprezentantii Comisiei Europene responsabili pentru redactarea urmatorului raport MCV, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat ca este necesara o modificare a codurilor penale. "Nu cred ca gresesc daca vorbesc de un santier foarte extins pe toate planurile in ceea ce…

- Modificarea codurilor penale din programul Guvernului Orban 2 este necesara, a anunțat ministrul Justiției, Catalin Predoiu, adaugand ca „vorbește de un santier foarte extins pe toate planurile in ceea ce priveste legislatia”.Catalin Predoiu a declarat, marți, presei, inainte de discuția cu…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a propus la reuniunea informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne organizata la Zagreb instituirea unui mecanism de evaluare a justitiei si a statului de drept pentru toate tarile membre. "Desi a fost un Consiliu JAI informal, am discutat teme substantiale.…

- Pe agenda oficiala a sedintei de Guvern de vineri se afla un Memorandum al Ministerului Justitiei, privind situatia Sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu afirma, in memorandum, ca Guvernul este de acord cu desfiintarea sectiei speciale din Justitie."Vazand…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, l-a imputernicit, luni, pe comisarul-sef Tiberiu Ungureanu in functia de director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) pe o perioada de un an. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a semnat ordinul ministerial prin care a dispus incetarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a transmis Ministerului Justitiei ca, in majoritate, magistratii de la aceasta instanta nu sunt de acord cu desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), insa doresc modificarea legii privind aceasta structura. Ministrul…