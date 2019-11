Evadare spectaculoasă dintr-o secţie de poliţie: a sărit pe geam cu tot cu caloriferul de care era încătuşat Momentul in care un rus a evadat dintr-o sectie de politie a fost filmat cu un smartphone și urcat pe rețelele sociale. Suspectul a sarit de la etaj, cu caloriferul de care era legat cu catuse si a aterizat pe o mașina roșie parcata langa secție. Apoi a rupt-o la fuga cu caloriferul in brațe, in timp ce polițiștii se uita dupa el pe geam. Se pare ca barbatul a reusit sa smulga din perete caloriferul de care era incatusat si, profitand de neatentia politistilor, a sarit pe geam. Nu se știe ce acuze ii erau aduse barbatului și nici daca a fost prins dupa evadare.



