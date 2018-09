Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 105 detinuti au evadat luni dimineata dintr-o inchisoare din nord-estul Braziliei, au relatat autoritatile si media locale citate de dpa si AFP. Totusi, 41 dintre detinuti au fost capturati la...

- Autor: Stelian ȚURLEA Trebuie spus de la inceput: ne aflam in fața primei traduceri integrale a marelui poet italian Giuseppe Ungaretti (1888-1970), facuta dupa ediția de referința din 1969. Giuseppe Ungaretti este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori italieni ai secolului XX și s-a…

- Pique și Neymar, foști colegi la Barcelona, au fost adversari la poker. Neymar Jr, Gerard Pique si Sergio Garcia s-au alaturat ieri seara celor peste 4.000 de jucatori prezenti la Barcelona la European Poker Tour (EPT), unul dintre cele mai populare festivaluri de poker din Europa, marca PokerStars.…

- Luiz Felipe Scolari, fostul selectioner al Braziliei si Portugaliei, a fost numit joi in postul de antrenor al echipei de fotbal Palmeiras din Sao Paulo, in locul lui Roger Machado, concediat in aceeasi zi, dupa infrangerea suferita in campionat in fata formatiei Fluminense, informeaza AFP. Scolari,…

- Naționala Brazilia a fost eliminata in sferturile Campionatului Mondial, dupa 1-2 cu Belgia. (Detalii aici) Vezi AICI VIDEO de la mec Deși era cotata ca una dintre favoritele turneului, Brazilia nu a putut trece de Belgia, pierzand dupa un meci care a fost dominat clar de europeni. ...

- Selectionerul Serbiei, Mladen Krstajic, a recunoscut superioritatea reprezentativei Braziliei la finalul meciului disputat miercuri seara la Moscova, in ultima etapa din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal 2018. "Brazilia a demonstrat ca este o echipa cu adevarat puternica. Era considerata…

- Selectionerul Serbiei, Mladen Krstajic, viseaza: ”Avem nevoie de victorie cu Brazilia. Nimic nu este imposibil!”. Selectionerul Serbiei, Mladen Krstajic, a regretat ocaziile ratate de jucatorii sai in meciul pierdut cu Elvetia (1-2), disputat vineri in grupa E a Cupei Mondiale, dar este optimist ca…

- Neymar a incercat sa suteze intr-un balon, dar si-a pus mainile la genunchi si a parasit terenul schiopatand alaturi de un kinetoterapeut din staful Braziliei. Brazilia a remizat cu Elvetia, scor 1-1, in primul meci la Cupa Mondiala, iar vineri va intalni Costa Rica, la Sankt Petersburg.