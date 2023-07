Evacuarile pe mare au inceput in Corfu din cauza incendiilor, transportand oameni in siguranța. In Rodos, sute de persoane așteapta repatrierea, in fața amenințarii incendiilor devastatoare. Situația ramane tensionata in regiune. Aproximativ 59 de persoane au fost evacuate de pe plaja Nissaki, Corfu, cu ajutorul pazei de coasta și navelor private. In Rodos, sute de britanici au fost evacuați din cauza incendiilor, intr-una dintre cele mai mari evacuari din istoria Greciei. Peste 19.000 de persoane au fost salvate in total de pe insula. Ordine de evacuare au fost emise pentru zonele afectate de…