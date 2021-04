Ultimatumul dat de Metrorex pentru evacuarea spațiilor comerciale de la metrou a expirat inca de vineri, iar compania a anunțat ca saptamana aceasta incepe evacuarea magazinelor din stații. Decizia de eliberare a spațiilor a fost luata cu o zi inaintea protestului care a blocat circulația in subteran. Reprezentanții companiei spun ca toate gheretele și dughenele pun in pericol siguranța calatorilor, in caz de urgența.