Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager care se afla la bordul unui avion al companiei Republic Airways a fost retinut pe aeroportul LaGuardia din New York, la scurt timp dupa ce aparatul de zbor a aterizat, sambata dupa-amiaza. Avionul a fost evacuat de urgenta, relateaza AP.

- Cei 78 de pasageri aflati la bordul unui avion a fost evacuati „de urgenta”, sambata, 9 octombrie, imediat dupa aterizarea pe aeroportul La Guardia din New York, din cauza comportamentului unui pasager care a fost arestat, a anuntat compania Republic Airways, informeaza agenția France Presse, preluata…

- Cei 78 de pasageri aflati la bordul unui avion a fost evacuati "de urgenta", sambata dupa-amiaza, imediat dupa aterizarea pe aeroportul La Guardia din New York, din cauza comportamentului unui pasager care a fost arestat, a anuntat compania Republic Airways, informeaza AFP.

- Cei 78 de pasageri aflati la bordul unui avion a fost evacuati "de urgenta", sambata dupa-amiaza, imediat dupa aterizarea pe aeroportul La Guardia din New York, din cauza comportamentului unui pasager care a fost arestat, a anuntat compania Republic Airways, informeaza AFP. Aeronava, un Embraer E-175…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al Judetului Valcea au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o casa de locuit in localitatea Valea Mare, sat Delureni. Pana la stingerea incendiului, au ars: acoperisul unei case,…

- Un avion al Air France cu destinatia Paris a fost nevoit sambata dimineata sa revina pe aeroport la putin timp dupa decolarea sa de la Beijing in urma unui "incident tehnic", a anuntat compania aeriana, precizand ca aparatul de zbor a aterizat "normal", relateaza AFP, potrivit Agerpres. Echipajul…

- Vremea extrema face ravagii in America. Opt oameni au murit in Mexic dupa trecerea uraganului Grace, care a provocat și distrugeri masive. Mai la nord, Coasta de Est a Statelor Unite este in stare de urgența din cauza unui alt uragan - Henri.

- Un avion aparținand companiei Emirates a aterizat de urgenta dupa ce a fost avariat serios de o furtuna de grindina. Aeronava a decolat de pe aeroportul din Milano cu destinatia New York, dar o furtuna violenta i-a determinat pe piloti sa se intoarca de urgenta la sol. Avionul Boeing 777-300ER (A6-ECF)…