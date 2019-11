Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Maruta a ajuns influencer! Iata ce face pe Instagram! Ca sa devii influencer, singurele lucruri de care ai nevoie sunt charisma si acces la internet. O demonstreaza din plin micuta Eva, fiica Andrei si a lui Catalin Maruta, care la doar 4 anisori este deja vedeta in mediul online. Vezi aceasta…

- Andra este una dintre cele mai iubite cantarețe de muzica pop din Romania și vedeta de televiziune. Intre concerte nu spune nu unei ore de zumba. E celebra și foarte iubita. E soția lui Catalin Maruța, vedeta Pro TV, și arata impecabil la 33 de ani. Chiar daca are un program haotic, cu concerte, interviuri…

- Fiica lui Adi Minune este cum nu se poate mai fericita! Cariera ii merge ca pe roate și este implinita, dar este și o mamica de succes, caci de la venirea pe lumea a fetiței sale, Sofia, este nedezlipita de aceasta!

- Plecata din Romania in urma cu 50 de ani, marea stea a muzicii ușoare romanești Pompilia Stoian, astazi Lemperle, continua sa cante. La 76 de ani, ea e vedeta orașelului german in care locuiește, Braunschweig, unde canta adesea pentru batranii din centrele de seniori. Numele Pompiliei Stoian ramane…

- Teodora Becali s-a casatorit in acest weeekend. Fiica lui Gigi Becali a avut parte de o nunta luxoasa, ca-n povești. Evenimentul grandios a avut loc la Palatul Snagov, a fost prezentat de Catalin Maruța, iar atmosfera a fost intreținuta de Andra. Teodora Becali și Mihai Mincu și-au unit destinele in…

- Andreea Banica este una dintre artistele iubite de foarte multe persoane, dar si o mama extram de grijulie. Vedeta are doi copii, o fetita si un baiat, iar odata cu cresterea lor, apar si problemele si cele mai mari griji. Artista si-a lasat fiica sa plece in excursie, desi este foarte ingrijorata.

- Bianca Andreescu, jucatoarea de 19 ani care va urca pe locul 5 in clasamentul WTA, a caștigat finala de la US Open contra Serenei Williams (37 de ani, 8 WTA), scor 6-3, 7-5. Dupa ultimul punct al finalei, in drumul sau spre fileu, Bianca Andreescu s-a inchinat, mulțumind Divinitații pentru ultimele…

- Zi mare pentru Beyonce de Romania. Fosta iubita a lui Nicolae Guța i-a serbat ziua de naștere fetiței care este rodul iubirii de mult apusa dintre cei doi. Anais a implinit 5 ani și, drept cadou, a primit un dar minunat de la una dintre cele mai importante persoane din viața cantareței.