Stiri pe aceeasi tema

- Romania este principala destinație pentru livrarile de porci vii ale Ungariei, potrivit datelor publicate de Institutul de Economie Agricola (AKI). Se confirma astfel informațiile vehiculate in sector, conform carora țara noastra a devenit de ceva vreme o piața de desfacere foarte importanta pentru…

- Slaba mobilizare a constructorului pe viitoarea șosea care va face legatura intre autostrada A1 și DN69. Daca la finalul lunii octombrie stadiul de realizare al drumului era 17%, la inceputul lunii decembrie drumarii au ajuns la puțin peste 20%.

- Reper al eleganței in high life-ul romanesc, Eli Laslean este regina rochiilor de seara și de ceremonie din moda romaneasca. Artista (65 ani), cea care s-a ocupat de imaginea vestimentara a ultimelor doua prime doamne, se afla in lumea modei dinainte ca termenul de designer sa fie cunoscut in țara noastra.…

- YOXO ofera de acum clienților acces la conectivitate prin intermediul rețelei 5G . Astfel, una dintre cele mai așteptate funcționalitați, solicitata de peste o treime dintre utilizatorii care au participat in trimestrul 2 la studii de piața, devine disponibila clienților YOXO. Lansat ca un abonament…

- Accidentul care a avut loc aseara in Bujac scoate la iveala rețelele de tip mafiot care acționeaza in vestul țarii. Barbatul care a murit avea 40 de ani, este din Timișoara și a fost de fapt injunghiat de catre ginerele sau pe care-l forța sa cerșeasca in Timișoara, dar și in Germania. Satul sa fie…

- The UniFEST project, the largest student festival organized by the Romanian Students' Union, will take place between November 4-14 in Arad, Oradea, Timisoara, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Suceava and Bucharest, the Romanian Students' Union informs, in a statement sent to AGERPRES. Fii la curent…

- In ziua de 11 octombrie, la ora 13:50:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Serbia un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 5km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 95km N de Nis, 139km V de Craiova, 145km SE de Belgrade, 151km SE de Zemun, 182km NE de Pristina, 187km…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a organizat vineri Conferinta pentru prezentarea si finalizarea proiectului Ro-Net ”Construirea unei infrastructuri nationale de broadband din zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” LOT 6 – Arad, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara,…