Situatie fara precedent la Eurovision! De ce a aparut la final ca Romania a dat zero puncte Moldovei si invers? Votul juriului din Romania a fost anulat in ultimul moment. Romania nu a mai intrat in direct sa anunte rezultatul, iar punctajul maxim s-a dus catre Ucraina. Potrivit informatiilor Paginademedia.ro, Televiziunea Romana a fost anuntata in miez de noapte, la ora 1.10, ca votul juriului din Romania a fost anulat. Alte sase tari erau in aceeasi situatie. Eurovision mentiona in mesaj, fara detalii, ca “au fost identificate anumite neregularitati in procesul de vot” si vorbea despre “manipularea…