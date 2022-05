Stiri pe aceeasi tema

- wrs, reprezentantul Romaniei la Eurovision, s-a calificat in finala competitiei muzicale Eurovision 2022 care va avea loc sambata, la Torino. El a interpretat melodia „Llamame”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Reprezentantul Romaniei la concursul de muzica Eurovision 2022 va concura joi seara in cea e-a doua semifinala. WRS va canta piesa „Llamame”, iar din semifinala doar zece concurenți se vor califica mai departe in marea finala de sambata.

- Romania intra azi in semifinala Eurovision 2022. Cum s-a pregatit WRS! Romania concureaza astazi in semifinala Eurovision 2022. Show-ul va fi transmis Live pe TVR, de la Torino, incepand cu ora 22:00. WRS ne reprezinta anul acesta țara cu piesa Llamame. Are numarul de concurs 13. Tanarul artist a bifat…

- Formatia „Zdob si Zdub” si orchestra Fratii Advahov, care reprezinta in acest an Republica Moldova la concursul international de muzica Eurovision, cu piesa „Trenuletul”, s-a calificat in finala. Aceasta va avea loc sambata, 14 mai, la Torino, Italia, transmite IPN.

- Eurovision 2022 debuteaza astazi, 10 mai. Etapa semifinalelor este așteptata cu sufletul la gura de oameni din lumea intreaga. In ce zi in vom vedea pe scena pe reprezentantul Romaniei in competiția celebra de muzica? WRS aduce in fața tuturor cunoscuta piesa ,,Llamame”, care este deja iubita de majoritatea…

- Spectacol la repetiții! Llamame, melodia care reprezinta Romania in cel mai mare concurs muzical al lumii, i-a cucerit deja pe italieni. Toata lumea o fredoneaza. WRS a urcat din nou pe marea scena Eurovision astazi. A fost cea de-a doua repetiție și totul a aratat spectaculos.

- Il Volo este una dintre trupele invitate sa cante in a doua semifinala a Eurovision 2022, joi, 12 mai. In aceeasi seara, artistul Andrei Ursu, alias wrs, va reprezentanta Romania cu piesa „Llamame” si va concura alaturi de alte 17 tari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cu peste 2,5 milioane de accesari pe conturile oficiale și fredonata de mii de fani la concertele dedicate promovarii fenomenului Eurovision, „Llamame”, piesa Romaniei pentru ediția 2022 a concursului internațional „se vede”, incepand de astazi, in noul videoclip lansat de