- Israel a caștigat Eurovision 2018 pentru a patra oara in istorie. Cantareata in varsta de 25 de ani a fost considerata principala favorita, dupa ce melodia ei s-a bucurat de succes in mai multe tari. „Mi-am daruit inima și sufletul Eurovisionului”, a scris Netta pe Twitter, dupa finala. Netta a caștigat…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Castigatoarea trofeului Eurovision 2018, Netta Barzilai, a declarat sambata noaptea, la conferinta de presa ce a urmat marii finale, ca aspiratia sa este sa fie ea insasi, dincolo de orice standarde. "Nu a trebuit niciodata sa transmit un mesaj anume.…

- Romania, Ungaria si Cehia au blocat, vineri, 11 mai, planurile Uniunii Europene de adoptare a unei declaratii comune prin care blocul comunitar sa condamne oficial mutarea ambasadelor, in frunte cu Ambasada SUA, de la Tel Aviv la Ierusalim. Initiativa de adoptare a declaratiei ar fi apartinut Frantei,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca a trimis presedintelui Iohannis, pentru informare, Memorandumul pentru initierea unei analize referitoare la oportunitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. El a precizat ca nu a discutat cu presedintele Iohannis…

- Ma rog, mereu gata sa fericeasca, vrem nu vrem, intreg spatiul carpato-danubiano-pontic, dar in stilul sau. Si, pac!, hachita mutarii Ambasadei la Ierusalim. Nu mai trece mult, iarasi pac! - vizita secreta (cu Dancila la purtator) lui Netanyahu in Israel, pentru niscaiva intelegeri. Ce Melescanu?! Ce…

- Comparativ cu finalul lui martie, modificarile cursului euro au fost minore. In schimb, dolarul s-a apreciat cu 7 bani iar francul elvetian a pierdut 7,15 bani. Leul a profitat de reducerea aversiunii fata de risc, manifestata si in cazul altor monede din regiune, si s-a apreciat fata de euro de la…

- Faptul ca Viorica Dancila nu a raspuns la apelurile lui Klaus Iohannis pe tema relocarii ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu a fost o simpla eroare, ci parte a schimbarii atitudinii celor din Guvernul PSD-ALDE fata de seful statului. Dupa dialogul Dancila-Iohannis, care nu a putut avea…

- Coalitia PSD – ALDE da semne ca se clatina Informatii din presa arata ca mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim pune la incercare alianta intre Liviu Dragnea si Calin...