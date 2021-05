Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile de dioxid de carbon provenite de la arderea combustibililor fosili au scazut semnificativ in 2020, cu 10% in Uniunea Europeana, comparativ cu anul precedent, cel mai redus declin fiind in Malta, Ungaria, Irlanda, Lituania si Romania, arata datele preliminare publicate vineri de

- Comitetul Executiv UEFA a decis in sedinta de luni, ca Romania sa gazduiasca in 2025 Campionatul European sub 19 ani, potrivit news.ro. In februarie, forul continental a anulat in contextul pandemiei editia din acest an care era programata sa se desfasoare in Romania. Urmatoarele editii…

- In februarie, forul continental a anulat in contextul pandemiei editia din acest an care era programata sa se desfasoare in Romania.Urmatoarele editii ale EURO U19 se vor disputa in Malta – 2023 si Irlanda de Nord – 2024.De asemenea, au mai fost stabilite gazdele pentru urmatoarele turnee finale:EURO…

- Mai multe țari au decis suspendarea vaccinarii cu serul AstraZeneca, dupa ce au fost raportate mai multe efecte secundare severe. Prima țara care a hotarat acest lucru a fost Austria, dupa ce o persoana a fost diagnosticata cu tromboza multipla și a murit, iar alta a fost internata cu embolie pulmonara.…

- Ponderea femeilor care detineau locuri in parlamentele nationale din Uniunea Europeana a crescut de la 21% in 2004 la 33% in 2020, iar cel mai scazut procent de femei in Parlament se inregistra anul trecut in Ungaria, Malta, Romania si Cehia, arata datele publicate duminica de Oficiul European pentru…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 1,4% in zona euro si in Uniunea Europeana in ianuarie, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Toate statele membre UE pentru care sunt disponibile date au raportat…

- Shopping-ul online continua sa se extinda la nivelul UE, iar in ultimii cinci ani cea mai mare crestere a cumparaturilor online in randul utilizatorilor de internet a fost inregistrata in Romania (27 puncte procentuale - pp), Cehia si Croatia (ambele cu 25 pp) si Ungaria (23 pp), arata datele publicate…

- Numarul angajatilor a crescut cu 0,3% in zona euro si in UE, in trimestrul patru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In trimestrul trei din 2020, numarul angajatilor a urcat cu 1% in zona euro si cu 0,9% in…