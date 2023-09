Eurostat consemnează dispariția Rusiei din comerțul european Schimburile comerciale dintre Uniunea Europeana si Rusia au fost puternic afectate de restrictiile asupra importurilor si exporturilor impuse de blocul comunitar in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, in februarie 2022, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), conform Agerpres. Atat importurile, cat si exporturile, au scazut semnificativ comparativ cu nivelul de dinaintea invaziei. Datele ajustate sezonier arata ca ponderea Rusiei in importurile UE a scazut de la 9,6% in februarie 2022 la 1,7% in iunie 2023, in timp ce ponderea exporturilor UE s-a redus… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

