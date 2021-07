Eurostat: 59% dintre români sunt supraponderali In timp ce 45% dintre adulții care traiesc in UE aveau o greutate normala in 2019, puțin mai mult de jumatate (53%) erau considerați supraponderali (36% pre-obezi și 17% obezi) și aproape 3% ca subponderali, potrivit indicelui de masa corporala (IMC). IMC este o masura a greutații unei persoane in raport cu inalțimea sa, care se leaga destul de bine de grasimea corporala. Cu excepția celor cu varste peste 75 de ani, cu cat grupul de varsta este mai in varsta, cu atat este mai mare ponderea persoanelor supraponderale: cea mai mica pondere a fost inregistrata in randul celor cu varste cuprinse intre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

