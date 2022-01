Europol, obligată să șteargă datele persoanelor care nu au o legătură demonstrată cu o infracțiune ​Supervizorul european privind protecția datelor personale (EDPS) a ordonat Europol sa ștearga informațiile referitoare la persoane fizice care nu au nicio legatura stabilita cu o activitate infracționala, decizia venind dupa o investigație lansata de EDPS în 2019, informeaza instituția.



În septembrie 2020, supervizorul european avertizase deja Europol pentru stocarea continua a unor volume mari de date fara o categorisire a persoanelor vizate, ceea ce reprezinta un risc pentru drepturile fundamentale ale persoanelor fizice.



&"Deși de atunci Europol a pus în aplicare…

Sursa articol: hotnews.ro

