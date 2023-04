Europol: 13 persoane, arestate pentru exploatarea sexuală a peste 400 de femei, printre care și românce Cel putin 13 membri ai unei retele responsabile de exploatarea sexuala a peste 400 de femei in Finlanda si in alte tari scandinave au fost arestati intr-o operatiune europeana, au informat marti agentiile Europol si Eurojust, care estimeaza ca gruparea criminala a obtinut cel putin 3,3 milioane de euro, transmite EFE. Operatiunea, care a implicat […] The post Europol: 13 persoane, arestate pentru exploatarea sexuala a peste 400 de femei, printre care și romance appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

