- Sumele de bani investite anul trecut de catre cetatenii europeni in aplicatii si jocuri mobile au crescut considerabil, in ciuda scaderii numarului de download-uri, conform news.ro Europenii au cheltuit anul trecut 18,3 miliarde de dolari, conform unei analize realizate de Sensor Tower, care…

- Alte 668 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 137 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 23 sint asociate cu contact in afara țarii: 5-Franța, 4-Italia, 4-Marea Britanie, 3-Elveția, 3-Romania, 2-Rusia, 1-Bulgaria,…

- Cele mai banoase jocuri ale acestui an sunt PUBG Mobile si Honor of Kings, ambele castigand, pana acum, cate 2,8 miliarde de dolari, conform estimarilor facute de Sensor Tower. PUBG Mobile si-a crescut veniturile cu 9% fata de anul trecut, in vreme ce incasarile obtinute de Honor of Kings au crescut…

- Italia este țara care înregistreaza cel mai mare numar de furturi de autoturisme din Europa, în medie 276 de furturi la 100.000 de locuitori pe an, potrivit unui studiu realizat de site-ul Confused.com pentru perioada 2011-2019. Pe poziția a doua se afla Cehia, cu 274 de furturi la 100.000…

- Kievul se bazeaza deocamdata pe achiziția de echipament militar prin contracte bilaterale, de la aliați precum SUA, Franța, Lituania sau Marea Britanie, a spus Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al apararii pentru Financial Times, citat de libertatea.ro.

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a carei tara se afla la presedintia G7, se asteapta ca la reuniune sa se prezinte “un front unit in fata agresorilor mondiali”. Ea le va cere omologilor sai din G7 “sa prezinte un front unit fata de comportamentele rauvoitoare, inclusiv pozitiile Rusiei fata…

- Schimbarile climatice reprezinta o problema serioasa pentru Rusia, a carei economie se bazeaza in mare masura pe productia de petrol si gaze, precum si pe minerit. O parte din aceasta infrastructura este construita pe permafrost, care este vulnerabil la cresterea temperaturilor. Rusia, al patrulea cel…

- ​Constructorii auto au promis investiții cumulate de 515 miliarde dolari în electrificarea gamelor în acest deceniu, arata o analiza Reuters. De la Dacia pâna la Rolls Royce aproape toate companiile au lansat sau vor lansa mașini electrice, mai ales ca în multe țari nu vor mai…