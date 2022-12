Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Busoi a fost in 2020 la Doha, pe banii celor din Qatar, au dezvaluit ziaristii de la Libertatea. El a fost insotit chiar de eurodeputata greaca Eva Kaili, cea care a fost arestata dupa ce i-au fost gasite sute de mii de euro cash, declansand un imens scandal de coruptie in…

- Vicepreședinte PNL, Bușoi se afla la cel de-al patrulea mandat de europarlamentar, in prezent, șeful Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie, care promoveaza ideea gazului din Qatar. In aceasta calitate, a recunoscut Bușoi, a fost invitat in Qatar in 2020, pe banii gazdelor , dupa cum a dezvaluit…

- Europarlamentarul roman nu vede nimic anormal in a fi șeful Comisiei de Energie din Parlamentul European și a merge la conferințe pe banii unui potențial partener de afaceri cu gaz al UE. Libertatea a publicat azi un articol in care europarlamentarul Cristian Bușoi recunoaște ca in 16-17 februarie 2020…

- Spionii belgieni investigau o interferența straina generalizata in procesul decizional al UE atunci cand au descoperit scandalul de corupție și mita care a cuprins Parlamentul European. Serviciile secrete ale țarii au patruns in casa unuia dintre principalii suspecți, un fost europarlamentar italian,…

- Nu numai Qatar, ci si Maroc ar fi implicat in scandalul de coruptie care afecteaza Parlamentul European, scrie saptamanalul german Der Spiegel, care a avut acces la documente din ancheta. Poliția belgiana a publicat imagini cu sumele de bani, peste 1,5 milioane de euro, confiscate de la fosta vicepreședinta…

- Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj dur cu privire la scandalul de corupție in care este acuzata Eva Kaili, unul dintre vicepreședinții PE. Roberta Metsola a transmis acest mesaj luni, 12 decembrie 2022, in deschiderea sesiunii plenare de la Strasbourg. „Cred ca…

- Romania poate beneficia de expertiza industriei din nordul Italiei, transmite europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL / PPE), președintele Comisie ITRE din Parlamentul European. El a condus delegația Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European intr-o vizita de trei zile…