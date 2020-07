Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a ridicat vineri carantina pentru zeci de tari; Romania nu se afla pe lista, din cauza numarului in crestere al infectiilor cu coronavirus, la noi. Cele patru natiuni care formeaza Regatul Unit au anuntat, pe rand, ridicarea carantinei pentru zeci de tari unde pandemia este sub control.…

- Peste 42 de milioane de locuri de munca din UE sunt in pericol, din cauza pandemiei. Țara in care aproape jumatate din angajați au fost trimiși in șomaj tehnic Peste 42 de milioane de lucratori se afla in somaj temporar pe durata crizei cauzate de coronavirus, iar aceste locuri de munca depind de decizia…

- Anul trecut, 2,3% dintre angajatii celor 27 de state membre ale UE cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani aveau loc de munca precar, respectiv contractul lor de munca nu depasea durata de trei luni, iar cel mai redus procentaj de locuri de munca precare se inregistra in Cehia si Romania, arata datele…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat noul bilanț al pandemiei de coronavirus pentru romanii din strainatate. Fața de ultima comunicare au fost confirmate decesele pentru 12 romani.In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 947 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 633 in Italia, 196 in Spania, 26 in Franța, 14 in Germania, 59 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA,…

- 734 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 de la inceputul epidemiei, dintre care 61 au decedat, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, in ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, dintre cei 727 cetațeni romani confirmați ca fiind infectați cu coronavirus, 422 sunt in Italia, 196 in Spania, 26 in Franța, 13 in Germania, 55 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 2…

- La ATI, in acest moment, sunt internați 243 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 22.866 de persoane. Alte 60.697 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala. Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 79.629 de teste.…