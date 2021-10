Europa sporeşte presiunile asupra Iranului în legătură cu negocierile pentru relansarea acordului nuclear Enrique Mora, directorul politic al UE, urmeaza sa poarte discutii, joi, cu membrii echipei de negocieri nucleare iraniene, la patru luni dupa ce au debutat discutiile intre Iran si puterile mondiale, inclusiv Statele Unite, pentru salvarea acordului. “Vizita vine intr-un moment important”, au declarat miercuri diplomatii din Marea Britanie, Germania si Franta, cunoscuti sub numele de E3. Cele trei tari, impreuna cu China si Rusia, sunt parti ale acordului. ”Situatia in domeniul nuclear s-a inrautatit si s-a agravat continuu de atunci”, au spus acestia, facand aluzie la imbogatirea accelerata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

