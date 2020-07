CHIȘINAU, 26 iul - Sputnik. Un val de caldura pune stapanire pe Europa in saptamana care urmeaza. Cele mai afectate de canicula vor fi Spania, sudul Franței, Grecia, Italia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Ungaria, Austria și Romania. © CC0 / Pixabay / GellingerRestricții de circulație pentru mașinile de mare tonaj pe timp de canicula - Detalii

In țara vecina se așteapta maxime de 39 de grade Celsius, in Grecia și Italia mercurul din termometre va urca pana la 40 de grade, in Franța se așteapta temperaturi de 39 de grade. Cel mai cald va fi in Spania, unde…