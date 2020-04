Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele doua saptamani, vor fi organizate curse charter din peste zece orase. In cadrul unui briefing de presa, ministrul de Externe, Oleg Tulea, a precizat ca moldovenii vor fi adusi acasa din Londra, Dublin, Madrid, Frankfurt, Bruxelles, Varsovia, Lisabona, Milano, Paris, Moscova, Roma, Amsterdam…

- Poluarea aerului s-a redus in zonele urbane din Europa in timpul perioadelor de izolare adoptate pentru combaterea coronavirusului, conform imaginilor satelitare publicate luni, insa activistii avertizeaza ca locuitorii de la orase pot fi mai vulnerabili la epidemie, relateaza Reuters. In orase precum…

- Poluarea aerului s-a redus in zonele urbane din Europa in timpul perioadelor de izolare adoptate pentru combaterea coronavirusului, conform imaginilor satelitare publicate luni, insa activistii avertizeaza ca locuitorii de la orase pot fi mai vulnerabili la epidemie, relateaza Reuters.In orase…

- Analiza: Poluarea la noile masini diesel depaseste si de 1.000 de ori limita admisa. Romania a importat din Vest cele mai multe mașini poluante Poluarea de la noile masini diesel depaseste si de o mie de ori limita admisa, arata rezultatele unor teste realizate pe doua modele auto de top, scrie platforma…

- Poluarea de la noile masini diesel depaseste si de o mie de ori limita admisa, arata rezultatele unor teste realizate pe doua modele auto de top. "Poluarea provenita de la noile masini diesel ajunge la valori si de 1.000 de ori mai mari decat cele normale, au aratat doua teste realizate pe…

- Poluarea de la noile masini diesel depaseste si de o mie de ori limita admisa, arata rezultatele unor teste realizate pe doua modele auto de top, scrie platforma 2Celsius, membra a Federatiei Europene pentru...

- Poluarea de la noile masini diesel depaseste si de o mie de ori limita admisa, arata rezultatele unor teste realizate pe doua modele auto de top, scrie platforma 2Celsius, membra a Federatiei Europene pentru Transport si Mediu (T&E). "Poluarea provenita de la noile masini diesel ajunge la valori si…

- Poluarea de la noile masini diesel depaseste si de o mie de ori limita admisa, arata rezultatele unor teste realizate pe doua modele auto de top, scrie platforma 2Celsius, membra a Federatiei Europene pentru Transport si Mediu (T&E), potrivit Agerpres."Poluarea provenita de la noile masini…