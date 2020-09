Stiri pe aceeasi tema

- Robert F. Kennedy Jr., nepotul lui John F. Kennedy, a ținut un discurs fulminant la Berlin pe data de 29 august, in care a vorbit despre profitorii pandemiei atat din punct de vedere economic cat și din punct de vedere politic.

- In ultimii ani, Comisia Europeana a propus renunțarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa. Cum nu s-a luat inca nicio decizie oficiala, ora de iarna se va schimba și in 2020. Ministerul sanatații din Romania susține renunțarea la schimbarea sezoniera a orei deoarece, dupa cum spun și experții,…

- Bayern Munchen primeste replica lui Olympique Lyon, miercuri, in semifinalele Ligii Campionilor, iar capitanul Manuel Neuer este convins ca bavarezii nu vor face greseala de a subestima adversarul francez, relateaza DPA. ''Suntem obisnuiti cu situatiile competitive. Suntem cu totii…

- Tehnicianul echipei FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat, vineri, ca pentru noul sezon vor trebui luate masuri radicale pentru a se gestiona situatia in contextul pandemiei de coronavirus, el mentionand ca este foarte grav ca nu se respecta regulile si ca fotbalistii cred ca pot avea viata pe…

- Bucurestiul se claseaza în primele locuri în top 25 de orase europene din punct de vedere al oportunitatilor pentru startup-uri si tehnologie, în clasamentul Tech Cities of the Future realizat de fDi, divizie a Financial Times, si compania TNW (The Next Web), citat de Mediafax. Iasi…

- China a atins un punct de risc maxim in dezvoltarea sa internationala in care puterea sa economica si strategica sunt percepute ca amenintari de catre SUA si Europa, dar, totodata, unul in care forta sa globala nu e suficient de mare pentru a rezista unor eforturi coordonate impotriva sa. , arata Rodger…

- "Cu siguranta ca este o situatie care ar trebui sa ne ingrijoreze, dar nu intram in panica si nu este ceva ce nu se poate rezolva. In primul rand, acest numar mare vine in contextul unei testari care este in mod sustinut mai crescuta. De fapt, ne intereseaza indicele de pozitivitate, cate din acele…