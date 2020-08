Stiri pe aceeasi tema

- Fenomene extreme se abat asupra Romaniei in acest inceput de weekend. Sudul țarii va fi sub Cod galben de canicula, cu temperaturi de pna la 38 de grade Celsius, in vreme ce in Moldova și la munte se anunța furtuni și vijelii, cu grindina și fulgere.

- Dupa doua zile de racoare, canicula se intoarce in sudul tarii. De duminica, vremea se va raci semnificativ in regiunile vestice, nordice si centrale, iar in rest va fi in continuare calduroasa.

- Duminica, 5 iulie, vremea va fi instabila in cea mai mare parte a țarii. Vor fi innorari temporar accentuate, averse pe arii relativ extinse, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și izolat grindina. Excepție vor face regiunile estice și vestul extrem al…

- Miercuri, 1 iulie, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza si seara, cu precadere in zonele de munte. Pana la ora 18:00, va fi in vigoare o informare meteo de canicula in sud, sud-est și vest, cand in zonele de campie. In aceste…

- Vremea rea le da batai de cap locuitorilor din tarile vecine. Cea mai grava situatie este in regiunea Rivne din Ucraina, unde a batut grindina. Bucatile de gheata cat oul de gaina a distrus culturi agricole si a avariat zeci de case si masini.

- Astazi, in tara cerul va fi variabil, iar pe alocuri sunt posibile ploi. La Briceni si Soroca vor fi 17 grade, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei sunt anuntate 19 grade, la Tiraspol 20, iar la Leova 21. La Comrat si Cahul se asteapta 22 de grade Celsius.

- Chiar daca in ultima perioada manifestarile instabilitații atmosferice și-au facut apariția aproape zilnic, ANM estimeaza ca vremea de Rusalii 2020 se va incalzi, iar maximele ar putea atinge chiar și valori de 27 – 28 de grade Celsius. Luna iunie a debutat cu cod galben de ploi, care au avut și caracter…

- Vremea a fost racoroasa. Cerul a fost variabil. In zona montana de munte a plouat seara, iar in timpul noptii precipitatiile au fost mixte. Vantul a suflat slab, dar a prezentat intensificari temporare. Temperaturile au avut valori maxime de 16 grade la Sighetu Marmatiei si Ocna Sugatag si 17 grade…