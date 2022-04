Europa Liberă: România nu are un acord cu UE pentru finanțarea voucherelor Romania nu are incheiat un acord cu Comisia Europeana pentru decontarea voucherelor de 50 de euro care vor fi distribuite populației vulnerabile. Coaliția PSD-PNL-UDMR a prezentat masura, dar abia acum se cauta soluțiile pentru finanțare cu bani europeni. Pe masa guvernului sunt doua scenarii. Premierul Ciuca (PNL), insoțit de Marcel Ciolacu (PSD) și Kelemen Hunor (UDMR), au prezentat, luni, noul pachet de masuri socio-economice, care are o valoarea de 17,3 miliarde de lei. Jumatate din suma ar trebui sa vina din fonduri europene, potrivit liderilor Coaliției. Proiectul a fost criticat de Opoziție.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

