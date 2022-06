Europa, în priză. Când vor domina mașinile electrice piața Vanzarile de mașini electrice vor domina in Europa in urmatorii cinci ani, potrivit unui studiu recent. Vehiculele electrice vor ocupa in curand cea mai mare parte a pieței din Europa. In ceea ce privește vanzarile, acestea vor fi majoritare pe Batranul Continent pana in 2028 (55%), potrivit unui studiu al AlixPartners publicat joi. O tranziție […] The post Europa, in priza. Cand vor domina mașinile electrice piața first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

