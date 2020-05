Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Ryanair negociaza cu angajatii reduceri de salarii, concedii neplatite si chiar 3.000 de concedieri, intrucat criza actuala a redus numarul de pasageri cu peste 5 milioane, potrivit CNBC. Cu toate acestea, Michael O'Leary, CEO-ul Ryanair, a spus ca este optimist cu privire…

- Conform unei analize realizate de Moneycorp , statul ar trebui sa faca eforturi pentru ca Romania sa devina atractiva pentru investitorii care doresc sa-și aduca facilitațile de producție din China, in Europa. Studiul arata ca mulți investitori se tem pentru siguranța investițiilor și produselor fabricate…

- de Dimitrios Goranitis, Partener servicii de risc si reglementare, Deloitte Romania. Acest material reprezinta opinia autorului, și nu poziția Deloitte Romania In ultimele trei decenii, Romania s-a bucurat de o creștere fara precedent. Din 1987, PIB-ul țarii a crescut impresionant, cu 200 de miliarde…

- Sistemul de franare al unui vehicul este o componenta importanta, prin care se poate caracteriza siguranța acestuia. Placuțele de frana au o funcție cheie in cadrul sistemului de franare, deoarece performanța sa determina eficiența intregului sistem. Ele se uzeaza atunci cand energia cinetica este transformata…

- COVID-19 a infectat peste 2,3 milioane de oameni din toata lumea, in cele patru luni de cand China a anunțat primele cazuri. Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depașit 160.000, relateaza CNN. Cele mai afectate țari raman in continuare Statele Unite, Spania și Italia. Statele Unite inregistreaza…

- Jurnalistul Costi Rogozanu și un profesor de economie la o universitate din Marea Britanie, Daniela Gabor, lanseaza o critica dura in ziarul The Guardian la adresa modului in care sunt tratați muncitorii sezonieri care pleaca in aceste zile in Germania, Italia sau Marea Britanie.“In multe feluri, taietorii…

- Romania se afla in a 45-a zi de la primul caz de infectare confirmata cu noul coronavirus, insa dupa cazurile confirmate oficial graficul infectarilor din țara noastra e mai degraba pe la jumatate fața de marile state din vestul Europei in același punct. Un fenomen strans legat și de numarul de teste…

- In urma cu patru luni Europa urmarea cu o curiozitate mai degraba științifica situația aparuta in China in provincia Wuhan, unde in luna decembrie au aparut primele cazuri de coronavirus. Curiozitatea a inceput sa se transforme in ingrijorare dupa numai o luna și jumatate, cand a fost inregistrat primul…