Europa este îngrijorată de un "nou val de migraţi" din Libia Conform datelor oferite de Natiunile Unite, în atacurile fortelor lui Haftar, forte ce urmaresc ocuparea capitalei Tripoli, din data de 4 aprilie si pâna în prezent, o mie de civili si-au pierdut viata, iar peste 5 mii de persoane au fost ranite, potrivit Turkiye Gazeta, citata de Rador.



Ca urmare a cresterii numarului civililor disparuti, în urma apelului lansat de Turcia si Rusia, acordul de încetare a focului, care a intrat în vigoare la 12 ianuarie, a fost considerat "fragil" din cauza atitudinii ofensive a lui Haftar, iar la scurt timp… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua parti din razboiul civil libian se acuza reciproc de incalcarea armistitiului propus de Turcia si Rusia, luptele in juriul capitalei Tripoli continuand duminica, la cateva ore dupa ce ambele factiuni anuntasera ca sunt de acord cu incetarea focului.

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si rus Vladimir Putin indeamna la un armistitiu in Libia incepand de la miezul noptii de 12 ianuarie, a anuntat miercuri ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Intr-un comunicat comun, cele doua tari indeamna toti…

- Ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Italiei si Marii Britanii au decis sa se reuneasca marti de urgenta la Bruxelles pentru a discuta despre situatia din Libia, unde maresalul Haftar isi continua ofensiva spre Tripoli, precum si despre dosarul iranian, transmite AFP. Conform unor surse europene…

- Uniunea Europeana s-a declarat vineri profund ingrijorata, dupa ce Parlamentul Turciei i-a dat unda verde presedintelui Recep Tayyip Erdogan pentru o desfasurare de forte militare in Libia, in sustinerea guvernului de la Tripoli, informeaza...

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca țara sa va trimite trupe in Libia in cel mult o luna, in condițiile in care Guvernul recunoscut internațional de la Tripoli a facut o solicitare in acest sens, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Guvernul recunoscut internațional…

- Se prea poate ca economia sa, deja inferioara celei a Italiei, sa se zbata, dar la 20 de ani dupa ce un spion aproape necunoscut a ajuns la putere la Kremlin, pe data de 31 decembrie 1999, Rusia si presedintele sau, Vladimir V. Putin, tocmai s-au bucurat de ceea ce ar putea fi drept cel mai bun an al…

- Agenția ONU pentru Refugiați este acuzata ca nu a acordat ajutoare alimentare unor persoane cazate într-un centru de refugiați deținut de ONU la Tripoli, scrie Mediafax, citând The Guardian. Un grup de aproximativ 400 de persoane, care au ajuns în centrul de refugiați din Tripoli…

- Germania, Franta si Marea Britanie sunt impreuna de acord ca acordul dintre Turcia si Rusia nu creeaza bazele unei solutii pe termen lung in nord-estul Siriei, a declarat joi ministrul german al apararii Annegret Kramp-Karrenbauer, potrivit agentiei DPA potrivit Agerpres ''Impartasim toti o mare…