Europa a fost prima care a folosit arma gazelor – nu Rusia Teama politicienilor europeni este ca Rusia ar putea intrerupe complet aprovizionarea cu gaze a continentului, lasand țari intregi cu lipsuri acute și fiind nevoite sa se aprovizioneze din alta parte. Poate cea mai mare problema in prezent este dificultatea de a citi intențiile Moscovei. Rusia a oprit fluxul de gaz prin conducta principala Nord Stream 1 […] The post Europa a fost prima care a folosit arma gazelor – nu Rusia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepind cu 27 iulie, ora 07:00, ora Moscovei, livrarile de gaze rusești prin Nord Stream, principala ruta pentru exporturile gazelor din Rusia catre Europa, vor scadea pina la 20% din capacitatea maxima a conductei din cauza opririi unei alte turbine. In același timp, deocamdata nu se știe cind va…

- Noua lovitura pentru aprovizionarea cu gaze vine intr-un moment de mare tensiune, cand Rusia si Occidentul schimba lovituri economice ca raspuns la actiunile militare ale Moscovei in Ucraina. Uniunea Europeana a acuzat Rusia ca recurge la santaj energetic, in timp ce Kremlinul spune ca intreruperea…

- Marți, Vladimir Putin a dat asigurari ca gigantul rus Gazprom isi va indeplini pe deplin obligatiile fata de partenerii sai, intr-un moment in care livrarile catre Europa scad in plin conflict in Ucraina, scrie AFP. „Gazprom si-a indeplinit, continua sa-si indeplineasca si isi va indeplini pe deplin…

- Comisia Europeana nu se așteapta ca gazoductul Nord Stream 1 sa fie repornit dupa intreținerea anuala de 10 zile, care este programata sa se incheie joi, a relatat Wall Street Journal, citandu-l pe comisarul european pentru buget Johannes Hahn, transmite Reuters cu referire la Hotnews . „Lucram pe baza…

- In scrisoare se spune ca Gazprom, care detine monopolul exporturilor de gaze rusesti prin conducte, nu si-a putut indeplini obligatiile de furnizare din cauza unor circumstante ”extraordinare”, in afara controlului sau. Grupul a precizat ca masura de forta majora, o clauza invocata atunci cand o afacere…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat duminica, intr-o convorbire cu premierul canadian Justin Trudeau, ca ucrainenii nu vor accepta niciodata decizia Canadei de a trimite turbine inapoi in Germania „incalcand regimul de sanctiuni” impotriva Rusiei, relateaza AFP. Aceasta a fost prima…

- Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene, Kadri Simson, a declarat luni, 28 iunie, ca este probabila o ”intrerupere grava” a aprovizionarii cu gaze a Uniunii Europene din Rusia.Ea a indemnat tarile sa isi actualizeze planurile de urgenta pentru socurile de aprovizionare si sa foloseasca…

- Razboiul de lunga durata dus de Rusia in Ucraina și sancțiunile impuse Moscovei de catre Occident destabileaza Europa. Consecințele se vad tot mai clar in foarte multe țari din UE. Intr-un stat membru al blocului comunitar, prețul gazelor se va tripla. Anunțul a fost facut de experți, care dezvaluie…